Lautaro show in allenamento Inzaghi chiede e lui esegue | Fai gol! – VIDEO

di Redazioneine lui: «Fai gol!» –. Il capitano scalda i motori verso il ParmaMartinez scalda i motori per Parma Inter. Già ieri il capitano nerazzurro era tornato ad allenarsi in gruppo, oggi aumentano le chance per una sua titolarità nella sfida contro i ducali. Intanto i profili social ufficiali del club nerazzurro immortalano un simpatico momento dall’odierno ad Appiano Gentile che coinvolge anche Simonesta ??#ForzaInter pic.twitter.com/W06YCnx5TY— Inter ?? (@Inter) April 4, 2025 L’allenatore della beneamata, segue l’azione durante la partitella e, dopo il passaggio di Mkhitaryan verso, grida con insistenza al proprio capitano: «Fagli gol!». E l’argentino.Di seguito la probabile formazione testata oggi da Simoneper la sfida di domani alle ore 18, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A.