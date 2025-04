Massimiliano Gallo e il ' suo' Malinconico al Teatro Lendi

Teatro Lendi di Sant’Arpino, da mercoledì 2 a venerdì 4 aprile alle ore 20:45, il Teatro Diana presenta Massimiliano Gallo in "Malinconico Moderatamente felice" di Diego De Silva e Massimiliano Gallo con regia di Massimiliano Gallo.Questo progetto teatrale nasce dall’idea di portare sulla. Casertanews.it - Massimiliano Gallo e il 'suo' Malinconico al Teatro Lendi Leggi su Casertanews.it Aldi Sant’Arpino, da mercoledì 2 a venerdì 4 aprile alle ore 20:45, ilDiana presentain "Moderatamente felice" di Diego De Silva econ regia di.Questo progetto teatrale nasce dall’idea di portare sulla.

Avellino, Massimo Gallo in "Malinconico, moderatamente felice" al Teatro Partenio. Al Teatro Diana debutta Prima Nazionale MASSIMILIANO GALLO in “MALINCONICO – moderatamente felice”. Massimiliano Gallo è di nuovo “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Massimiliano Gallo, chi è l'attore: il successo di Vincenzo Malinconico e l'amore per la moglie Shalana. Massimiliano Gallo in “Vincenzo Malinconico 2”. Dal 20 febbraio in DVD. Stasera su Rai 1 torna l'avvocato (d'insuccesso) più amato della tv. Ne parlano su altre fonti

RAI: Malinconico 2, Gallo “Felice ma ho paura di doverne pagare conto” - Dal canto suo, “mi piace Malinconico, lo sento mio” dice Massimiliano Gallo che con il personaggio condivide la paura della felicità: “Mi sento una persona felice ma ne ho paura perchè ... (msn.com)

Massimiliano Gallo dalla serie tv Imma Tataranni e da "Amanti" a Roma, di nuovo in teatro con "Malinconico, moderatamente felice" - Ad esempio, Massimiliano Gallo nei panni dell'avvocato Malinconico, o come marito in di Tataranni. Durante le prove, ho sempre cercato di mettere in scena qualcosa che mi divertisse. Mi piace ... (msn.com)

"Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" - Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico, iconico personaggio nato dalla penna di ... Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno ... (rai.it)