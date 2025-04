361magazine.com - Pechino Express: rivalità, malus leopardati e colpi di scena nella tappa di metà gara

Leggi su 361magazine.com

QuintaIl viaggio epico di– Fino al tetto del mondo ha raggiunto il giro di boa, entrando nel vivo con unasempre più serrata,scoperte e strategie a viso aperto.quinta, i concorrenti hanno affrontato 374 km da Sukhothai a Chiang Mai, con in palio molto più che il semplice traguardo: la sopravvivenza nel gioco.Il conduttore Costantino della Gherardesca, insieme all’inviato speciale Fru, ha guidato i viaggiatori in unaestenuante, resa ancora più imprevedibile dalla temibile bandiera leopardata di Elettra Lamborghini: un“cantato e ballato” che ha obbligato le coppie a radunare sei (o più) persone per ballare Pistolero. Una missione esilarante e faticosa che ha cambiato più volte le carte in tavola.Strategie, furti e penalità: tutto può succedereLasi è aperta con le Sorelle, vincitrici della prova precedente, che hanno potuto assegnare iliniziale agli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e distribuire le biciclette alle altre coppie.