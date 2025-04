Ciao Maschio riparte da Marrazzo Papaleo e Zazzaroni

Sono l'ex conduttore e politico Piero Marrazzo, l'attore e regista Rocco Papaleo e il giornalista sportivo, nonché giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni i primi tre ospiti della sesta edizione di Ciao Maschio. Domani, in seconda serata su Ra1 dopo l'appuntamento con Ne Vedremo delle Belle, Nunzia De Girolamo riapre il suo salotto alla 'scoperta dell'universo maschile' con qualche novità.I nuovi giochi psicologiciIn ciascuna puntata, i tre ospiti cominceranno a raccontarsi partendo dai tre aggettivi che meglio li rappresentano. Ogni episodio avrà una tematica principale, illustrata dalla stessa De Girolamo nel monologo iniziale della trasmissione; l'obiettivo principale della conduttrice sarà quello di far emergere storie e punti di vista appartenenti a mondi e generazioni differenti.

