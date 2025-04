Parmatoday.it - Langhirano, autobus si schianta contro uno scooter: ferito grave al Maggiore

Alle ore 12 di venerdì 4 aprile unsi ètounoin via Roma a. Le cause dell'incidente, che ha provocato il ferimento della persona a bordo del mezzo a due ruote, sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza.