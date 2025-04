Uccide il padre per difendere la madre

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.42 Omicidio nella notte a Mezzolombardo, in provincia di Trento: un uomo, 46enne bosniaco, è stato accoltellato dal figlio di 19 anni. Sembra che il ragazzo sia intervenuto persua, che stava subendo un'aggressione da parte del marito. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. All'arrivo dei Carabinieri, era in stato di choc. Le violenze domestiche non erano state mai denunciate.