Furto in un'azienda agricola di Sedegliano che produce prodotti biologici. La titolare dell'attività ha denunciato nel pomeriggio di oggi ai carabinieri di Remanzacco un ammanco di attrezzi per un valore di 3500 euro. Secondo le valutazioni della donna i ladri possono aver agito tra ieri sera e

Furto all'azienda bio, rubati attrezzi per 3500 euro

