Dellorto guarda al futuro tra green e responsabilità sociale. La via sostenibile

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una realtà che da oltre 90 anni coniuga territorio, made in Italy e un brand con una forte identità. È la, specializzata in carburatori, che nel segno della sostenibilità non ha mancato di inserire nella policy aziendale un'importante attenzione ai valori. Così dando peso a temi oggi imprescindibili come quelli legati alla sostenibilità in tutte le sue sfaccettature a partire dal 2021,ha strutturato una nuova area aziendale, il cui perimetro di intervento è identificato da ciò definiscono i 4 Pilastri della Sostenibilità: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica, Acquisti Sostenibili. Nella sua visione strategica di impresa e forte della sua identità territoriale, da sempre, l'azienda cabiatese sceglie di sostenere associazioni e realtà locali con l'obiettivo di supportare la propria comunità in molteplici ambiti.