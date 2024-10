Allerta sismica in provincia di Cosenza: sciame di scosse inquieta la popolazione locale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un sciame sismico ha destato preoccupazione tra la popolazione nella provincia di Cosenza, in Calabria, senza però causare feriti o danni materiali. Le scosse, registrate nella serata, hanno fatto sollevare un Allerta che ha coinvolto i residenti, in particolare quelli della piccola comunità di Cellara. La corsa alla sicurezza ha portato alcuni abitanti a trovare riparo nelle proprie auto, creando un’atmosfera di ansia e smarrimento. Dettagli e distribuzione delle scosse Le sette scosse registrate si sono verificate tra le 20:51 e le 22:08, con la maggior parte degli eventi che hanno interessato due località principali: Cellara e Mangone, entrambe situate nell’entroterra cosentino. Il primo evento ha avuto la magnitudo più significativa, pari a 3.7, e si è manifestato con epicentro nella zona di Cellara, che conta circa cinquecento abitanti. Gaeta.it - Allerta sismica in provincia di Cosenza: sciame di scosse inquieta la popolazione locale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unsismico ha destato preoccupazione tra lanelladi, in Calabria, senza però causare feriti o danni materiali. Le, registrate nella serata, hanno fatto sollevare unche ha coinvolto i residenti, in particolare quelli della piccola comunità di Cellara. La corsa alla sicurezza ha portato alcuni abitanti a trovare riparo nelle proprie auto, creando un’atmosfera di ansia e smarrimento. Dettagli e distribuzione delleLe setteregistrate si sono verificate tra le 20:51 e le 22:08, con la maggior parte degli eventi che hanno interessato due località principali: Cellara e Mangone, entrambe situate nell’entroterra cosentino. Il primo evento ha avuto la magnitudo più significativa, pari a 3.7, e si è manifestato con epicentro nella zona di Cellara, che conta circa cinquecento abitanti.

Allerta sismica in provincia di Cosenza: sciame di scosse inquieta la popolazione locale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Spezia, 24 ottobre 2024 – Pioggia forte e temporali: un’intensa perturbazione potrebbe attraversare Spezia e provincia nella giornata di venerdì 25 ottobre. Per questo l’Arpal ha diramato un’allerta meteo arancione per il capoluogo spezzino e ... (Lanazione.it)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Il maltempo continua a non dare tregua alla Toscana. Per tutta la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per ... (Livornotoday.it)

Terremoto oggi in Calabria di magnitudo di 3.7, epicentro a Cellara, nella zona di Cosenza. La terra ha tremato in Calabria alle 20.51. La scossa è stata avvertita da molti cittadini, nessun danno re ... (notizie.com)

Il 27 Ottobre 2024 ore 20:51 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 e profondità 21 km a Cellara (CS). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di m ... (ilmeteo.it)

Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.7 scuote Cosenza e provincia ... (infooggi.it)