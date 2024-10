Viktor Orbán provoca ancora l’Ue Domani andrà in Georgia per festeggiare il successo contestato dei filorussi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024), lunedì 28 ottobre,Orbàn si recherà in visita a Tbilisi, in. La visita del premier ungherese arriva a soli due giorni dalle elezioni nel Paese caucasico, da cui è uscito vittorioso il partito di governo e di orientamento filo-russo «Sognono», con le opposizioni che denunciano brogli e irregolarità. Poco dopo la pubblicazione degli exit poll,aveva twittato in tempi record per congratularsi con il leader del blocco filo-russo: «Il popolo dellasa cosa è meglio per il suo Paese e oggi ha fatto sentire la sua voce». La sua visita dinel Paese caucasico è destinata con ogni probabilità a inaugurare un nuovo ciclo di polemiche. Fino al 31 dicembre, infatti, l’Ungheria diè presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea.