Unahotels, che brutta serata. Brescia espugna il PalaBigi (Di domenica 27 ottobre 2024) Reggio Emilia, 26 ottobre 2024 – Un buon inizio e poi un blackout (quasi) totale. È questa la sintesi della sconfitta della Unahotels che – dopo l’ottima vittoria ottenuta a Trieste – non ha concesso un poderoso ‘bis’ davanti al proprio pubblico. I motivi sono molteplici, così come i meriti di Brescia che ha giocato una buona partita, ma è impossibile non sottolineare come i tre falli a carico di Winston e Faye rispettivamente in 4’ e 8’ del primo tempo abbiano condizionato pesantemente tutto l’andamento della gara. Trattasi, infatti, della spina dorsale della squadra che è stata ‘tirata fuori’ dal match troppo presto. Un patatrac che è un bel mix di ingenuità del play e del centro (recuperato in extremis dopo la distorsione alla caviglia sinistra), ma anche delle assurde fischiate della terna formata da Giovannetti, Borgo e Dori. Sport.quotidiano.net - Unahotels, che brutta serata. Brescia espugna il PalaBigi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Reggio Emilia, 26 ottobre 2024 – Un buon inizio e poi un blackout (quasi) totale. È questa la sintesi della sconfitta dellache – dopo l’ottima vittoria ottenuta a Trieste – non ha concesso un poderoso ‘bis’ davanti al proprio pubblico. I motivi sono molteplici, così come i meriti diche ha giocato una buona partita, ma è impossibile non sottolineare come i tre falli a carico di Winston e Faye rispettivamente in 4’ e 8’ del primo tempo abbiano condizionato pesantemente tutto l’andamento della gara. Trattasi, infatti, della spina dorsale della squadra che è stata ‘tirata fuori’ dal match troppo presto. Un patatrac che è un bel mix di ingenuità del play e del centro (recuperato in extremis dopo la distorsione alla caviglia sinistra), ma anche delle assurde fischiate della terna formata da Giovannetti, Borgo e Dori.

