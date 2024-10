Massimiliano Allegri a Torino, c’è il compleanno del figlio: non seguirà Inter-Juventus e i suoi cavalli (Di domenica 27 ottobre 2024) La famiglia, poi tutto il resto. Anche per Massimiliano Allegri, che come riporta la Gazzetta dello Sport, rinuncerà a vedere dal vivo il derby d’Italia tra Inter e Juventus e anche il Champions Day di ippica a Capannelle con i suoi Mister Darcy e Sun Never Sets. Eppure, il tecnico livornese si trova a Torino e non a Milano, perché oggi è il compleanno del figlio Giorgio, che festeggia 13 anni. E il mister non può certo mancare, a costo di doversi informare a distanza su cosa succede a qualche km di distanza nel derby d’Italia e sulle prestazioni dei suoi cavalli a Roma. Massimiliano Allegri a Torino, c’è il compleanno del figlio: non seguirà Inter-Juventus e i suoi cavalli SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La famiglia, poi tutto il resto. Anche per, che come riporta la Gazzetta dello Sport, rinuncerà a vedere dal vivo il derby d’Italia trae anche il Champions Day di ippica a Capannelle con iMister Darcy e Sun Never Sets. Eppure, il tecnico livornese si trova ae non a Milano, perché oggi è ildelGiorgio, che festeggia 13 anni. E il mister non può certo mancare, a costo di doversi informare a distanza su cosa succede a qualche km di distanza nel derby d’Italia e sulle prestazioni deia Roma., c’è ildel: none iSportFace.

