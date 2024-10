Gaeta.it - Il panorama delle sostanze negli Stati Uniti: il crollo dell’eroina e l’impennata di fentanyl e metanfetamine

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Uno studio recente ha rivelato un cambiamento significativo nelstupefacentiultimi dieci anni. Pubblicato su Jama Network Open, la ricerca evidenzia come le concentrazioni di eroina stiano diminuendo, mentre quelle die cocaina sono in costante aumento. Questi dati offrono un’importante chiave di lettura per comprendere l’evoluzione del mercato della droga e la necessità di interventi sanitari mirati per le persone dipendenti. Un’analisi approfondita dei dati Il fulcro della ricerca si basa sull’analisi di quasi 922.000 campioni di urine raccolti tra il 2013 e il 2023