Georgia, elezioni caos. La vittoria è contesa (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo scontro tra l’opposizione filo-europeista e il governo accusato di voler riavvicinarsi alla Russia continua in Georgia. Entrambi gli schieramenti rivendicano la vittoria. Ora il responso sulla correttezza del processo elettorale da parte degli osservatori Osce-Odhir. La presidente Salomè Zourabichvili (foto), leader dello schieramento anti-governativo, afferma che le opposizioni hanno vinto. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, si è congratulato con il suo omologo, Irakli Kobakhidze. Quotidiano.net - Georgia, elezioni caos. La vittoria è contesa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo scontro tra l’opposizione filo-europeista e il governo accusato di voler riavvicinarsi alla Russia continua in. Entrambi gli schieramenti rivendicano la. Ora il responso sulla correttezza del processo elettorale da parte degli osservatori Osce-Odhir. La presidente Salomè Zourabichvili (foto), leader dello schieramento anti-governativo, afferma che le opposizioni hanno vinto. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, si è congratulato con il suo omologo, Irakli Kobakhidze.

