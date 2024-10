Fiorentina-Roma 4-1 LIVE: l'ex Bove cala il poker! Palo Dybala su punizione. Espulso Hermoso (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO Fiorentina-Roma 4-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F), 52` Bove (F). Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO4-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F), 52`(F).(4-2-3-1): De Gea;

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA / Fiorentina-Roma 4-1 - Bove cala il poker - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 56' Ammonito Konè per aver trattenuto Beltran. 55' Primo cambio nella Fiorentina: fuori Cataldi e dentro Richardson. 52' Che gol dell'ex Roma, che servito al limite dell'area ne salta due, salta ... (Firenzetoday.it)

Fiorentina-Roma 4-1 LIVE : Bove segna il gol dell'ex! - IL TABELLINO Fiorentina-Roma 4-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F), 52` Bove (F). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea;... (Calciomercato.com)

Fiorentina-Roma 3-1 LIVE: entra Baldanzi per Mancini - IL TABELLINO Fiorentina-Roma 3-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, ... (msn.com)

Fiorentina-Roma, il risultato in diretta LIVE - Match pirotecnico al Franchi. La Fiorentina passa in vantaggio al 9' con Kean, bravissimo a sfruttare un'ottima combinazione con Beltran. Celik sbaglia poi un disimpegno e regala un rigore, per fallo ... (sport.sky.it)

Diretta Live di Fiorentina-Roma Serie A 2024/2025. La cronaca della partita - Serie A 2024/2025, 9a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. (sport.virgilio.it)

Fiorentina-Roma, MOVIOLA LIVE: Celik su Bove, è rigore - Fiorentina-Roma è il posticipo che chiude la nona giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Simone Sozza della sezione di Seregno,. (msn.com)