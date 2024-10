Pagelle MotoGP Sprint GP Thailandia 2024 | Bastianini perfetto a Bagnaia serve la scossa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ledelladel GP didi, con i voti ai protagonisti del diciottesimo appuntamento stagionale. Sugli scudi Enea, che scatta secondo, prende la testa della corsa dopo la prima curva e vince. Dietro di lui Jorge Martin, bravo e anche fortunato ma soprattutto più deciso nel duello con Francesco, che non riesce a contenere l’avanzata dello spagnolo. Ecco, quindi, le nostredopo la gara del sabato. ORDINE DI ARRIVO GPLA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATAGPENEA, 10: nessuna sbavatura per la “Bestia”, che in curva 1 lascia sfogare Martin e, per prendere la testa della corsa, allungare con una serie di giri veloci nella prima parte della gara e alla fine imporre un ritmo che gli ha consentito di mantenere un margine di sicurezza sugli inseguitori.