Napoli-Lecce, clamorosa iniziativa dei tifosi azzurri: succederà oggi al Maradona! (Di sabato 26 ottobre 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lecce che andrà in scena oggi al Maradona. Di seguito le ultime sull'iniziativa dei tifosi azzurri. Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la vittoria contro l'Empoli. Da oggi, partirà un vero e proprio tour de force per i ragazzi di Conte che sfideranno avversarie molto blasonate. Intanto, però, c'è da mettere a segno l'ennesima vittoria contro il Lecce dinanzi ai propri tifosi. Gli ospiti vivono un momento molto difficile, ma sono a caccia di punti importanti per allontanarsi dalle zone "calde" della classifica. Gli azzurri non sono affatto d'accordo con tale obiettivo, motivo per il quale proveranno a bloccare sul nascere la reazione degli uomini di Gotti. A giocare a favore dei partenopei sarà anche il pubblico, con quest'ultimo che ancora una volta ha dato una dimostrazione d'amore al tecnico e ai suoi ragazzi.

Partite Serie A oggi in TV - dove vedere Napoli-Lecce e Atalanta-Verona in diretta e streaming : gli orari - Le partite di oggi, sabato 26 ottobre, della 9ª giornata di Serie A sono 3: Napoli-Lecce (ore 15) e Atalanta-Verona (ore 20:45). Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky.Continua a leggere (Fanpage.it)

Olimpia Milano-Napoli oggi in tv : programma - orario e diretta Serie A 2024/2025 basket - Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Napoli, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Prosegue la stagione a due facce degli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre partite di ... (Sportface.it)

Pronostici di oggi 26 ottobre - Napoli e Atalanta in serie A - Leverkusen - Manchester City e il Clasico Real Madrid-Barcellona - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 26 ottobre, non sarà in campo il Milan contro il Bologna, gara rinviata tra le polemiche a causa del maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano, saranno di scena Napoli e Atalanta in serie A ... (Infobetting.com)

Metro Linea 1 di Napoli non fa i prolungamenti serali oggi 25 ottobre : gli orari con le ultime corse - La metro Linea 1 di Napoli non effettuerà i prolungamenti notturni questa sera, venerdì 25 ottobre 2024. Ok invece ai prolungamenti della Funicolare Centrale.Continua a leggere (Fanpage.it)