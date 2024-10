Germania, attaccato treno con tifosi: finestrini rotti e scontri (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un treno speciale che trasportava centinaia di tifosi della squadra tedesca del Rot-Weiss Essen è stato fermato e L'articolo Germania, attaccato treno con tifosi: finestrini rotti e scontri proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Germania, attaccato treno con tifosi: finestrini rotti e scontri Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unspeciale che trasportava centinaia didella squadra tedesca del Rot-Weiss Essen è stato fermato e L'articoloconproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

