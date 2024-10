Era di Garbagnate la banda dei ladri d’auto (Di sabato 26 ottobre 2024) Era di Garbagnate la banda dei ladri d’auto. Una banda di ladri d’auto residenti a Garbagnate Milanese è stata fermata dalla Polizia di Stato a Castellanza. Dopo un’estate segnata da numerosi furti su auto parcheggiate nella zona di Legnano, la Polizia ha finalmente bloccato colui che potrebbe essere il principale responsabile e i suoi complici. Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Era diladei. Unadiresidenti aMilanese è stata fermata dalla Polizia di Stato a Castellanza. Dopo un’estate segnata da numerosi furti su auto parcheggiate nella zona di Legnano, la Polizia ha finalmente bloccato colui che potrebbe essere il principale responsabile e i suoi complici.

