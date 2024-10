Sport.quotidiano.net - Ciclismo, festa speciale per il Gran Premio Del Rosso

(Di sabato 26 ottobre 2024) Pistoia, 26 ottobre 2024 - Una serata tra ricordi e aneddoti, presenti numerosi addetti ai lavori e sportivi, quella organizzata dal gruppo sportivo Le Casette di Montecatini Terme al Circolo Arci di Vangile per festeggiare la bella riuscita del recenteEzio Del, gara nazionale per élite e under 23. A fare gli onori di casa il presidente del sodalizio Giuseppe Bellandi, ex sindaco di Montecatini Terme, e da semprede appassionato di. Tra i presenti anche Mario Ieri, dirigente che per tanti anni fu alla guida del gruppo Le Casette. E il ricordo è andato alle tante edizioni passate della corsa attraverso gli episodi raccontati da coloro che gli hanno vissuti.