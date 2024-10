Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2024, Giorgia apre il primo live e lascia tutti a bocca aperta: il medley di Lady Gaga e Rihanna

(Di venerdì 25 ottobre 2024) IShow di Xsono ufficialmente iniziati. E l’opening della prima puntata – ieri su Sky e in streaming su NOW (con ascolti altissimi: 834mila spettatori tv medi, migliorShow delle ultime quattro edizioni) – non poteva che essere nelle mani della padrona di casa. Emozionatissima e carichissima, nelle sue mani e soprattutto nella sua voce il compito di aprire la serata: ha scelto due brani epocali e super pop come “Born This Way” die “Don’t Stop The Music” di, e tutt’intorno a lei è stata un’esplosione di colori proseguita anche durante l’ingresso dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Immagini concesse da Sky L'articolo Xil: ildiproviene da Il Fatto Quotidiano.