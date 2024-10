Una speciale festa di Halloween per bambini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre alla ludoteca Leo & Coco arriva una speciale festa di Halloween con animazione, giochi ed allestimenti a tema.A partire dalle 16.30 alle 18.30 per immergervi in un mondo di mistero e magia.I nostri animatori intratterranno i vostri bimbi con spettacoli balli e tante Milanotoday.it - Una speciale festa di Halloween per bambini Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre alla ludoteca Leo & Coco arriva unadicon animazione, giochi ed allestimenti a tema.A partire dalle 16.30 alle 18.30 per immergervi in un mondo di mistero e magia.I nostri animatori intratterranno i vostri bimbi con spettacoli balli e tante

Gormiti – The New Era alla Festa del Cinema di Roma - evento speciale il 26 ottobre - DAL 28 OTTOBRE 2024 SU RAI 2 IN PRIMA VISIONE GORMITI – THE NEW ERA LA PRIMA SERIE LIVE ACTION RAINBOW CON STRAORDINARI EFFETTI IN CGI, SENSAZIONALE REBOOT DELL’ICONICO FRANCHISE E IL 26 OTTOBRE EVENTO SPECIALE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ... (Romadailynews.it)

La zucca protagonista - Menu speciale sui Colli Euganei per la festa dei santi - La zucca protagonista - Menu speciale sui Colli Euganei per la festa dei santi dall'1 al 3 novembre 2024. Il menù comprende: Il tortino di ZUCCA e ricotta con funghi del sottobosco; il riso di Grumolo delle Abbadesse mantecato con ZUCCA e ... (Padovaoggi.it)

Una festa speciale con Nicolò Martinenghi - Nicolò Martinenghi riflette sul suo oro a Parigi 2024: custodire il momento “I ricordi più belli sono legati a quei cinque o sei secondi subito dopo la vittoria”, ricorda Nicolò Martinenghi, parlando della sua medaglia d’oro nei 100 metri rana ... (Pettegolezzicelebrita.com)

Sammy Basso - una festa d?addio : «Tu - dono speciale». In 3mila per l?ultimo saluto tra fiori - musica - lacrime e risate - TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a palla, l?ovazione con... (Ilgazzettino.it)