Uccise la moglie a Cerreto d’Esi Franco Panariello in aula | Non ricordo di aver usato il coltello

ANCONA - Omicidio di Cerreto d'Esi, il processo è arrivato alle battute finali. Questa mattina, davanti alla Corte d'Assisi di Ancona, c'è stato l'esame dell'imputato. «Avevo una ossessione, quella di capire perché mia moglie mi voleva così male. Il coltello l'ho preso a casa mia. Dell'omicidio

