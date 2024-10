Rissa in famiglia per damigiane di vino a Casoria: due cognati finiscono ai domiciliari (Di venerdì 25 ottobre 2024) finiscono ai domiciliari Antonio Scarpa e Fortunato Ferrara, i due cognati coinvolti in una lite familiare per alcune damigiane di vino poi degenerata in un violento scontro che ha visto partecipi altri due cognati e una donna. Rissa in famiglia per damigiane di vino a Casoria: due cognati finiscono ai domiciliari La vicenda risale a L'articolo Rissa in famiglia per damigiane di vino a Casoria: due cognati finiscono ai domiciliari Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Rissa in famiglia per damigiane di vino a Casoria: due cognati finiscono ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)aiAntonio Scarpa e Fortunato Ferrara, i duecoinvolti in una lite familiare per alcunedipoi degenerata in un violento scontro che ha visto partecipi altri duee una donna.inperdi: dueaiLa vicenda risale a L'articoloinperdi: dueaiTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il vino è mio”. E la cena tra cognati sfocia in una rissa con morsi - sprangate e coltellate - Una cena tra parenti si è trasformata in un vero e proprio incubo a Casoria, in provincia di Napoli, dove un litigio tra quattro cognati – tutti over 50 – si è trasformato in una rissa sfociata in un tentato omicidio. L’episodio, riportato dal ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Il vino l'ho comprato io" : rissa tra cognati sfocia nel sangue - tre feriti - Serata movimentata a Casoria dove i carabinieri sono intervenuti per una lite. Verso le 20, i militari sono intervenuti in un appartamento del centro. Sono 5 le persone protagoniste della vicenda, tutte parenti tra loro, tutte incensurati. In ... (Napolitoday.it)