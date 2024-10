Ilnapolista.it - «Quando Guardiola arrivò al Brescia, riempiva la stanza da solo con la sua personalità. Era diverso»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Leonardo Mantovani, ex responsabile scouting del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Napoli Centrale in cui ha raccontato la sua esperienza aldove ha incontrato Roberto Baggio e. Il passato ale gli aneddoti con Baggio e«Io ero alMazzone va sotto la curva ed ero in tribuna con. Mazzone era una di quelle persone di cui apprezzi la sua grandezzalo conosci. Sei consapevole che ha tanto da insegnare. Io ero all’inizio della carriera in una squadra di calcio, all’Udinese lavoravamo in particolare con l’Africa. Portammo Beppe Dossena in Ghana. L’Udinese era una nostra cliente che si affidava alla nostra agenzia di scouting per andare a prendere i giovani talenti in Africa, parliamo del ’96-’97, ma non era un rapporto diretto. Nel 2000-2001, io vado ae arrivo con Baggio.