Nelle Marche pensioni tra le più basse d'Italia. Oltre il 50% sotto alla soglia di povertà: corteo ad Ancona (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancona - pensioni basse, un sistema sanitario fragile e un fisco inefficiente sono tra i motivi principali della manifestazione regionale promossa dallo Spi Cgil Marche. Martedì 29 ottobre ad Ancona, il sindacato dei pensionati si riunirà in un corteo con partenza alle 9:30 da piazza Cavour e Anconatoday.it - Nelle Marche pensioni tra le più basse d'Italia. Oltre il 50% sotto alla soglia di povertà: corteo ad Ancona Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), un sistema sanitario fragile e un fisco inefficiente sono tra i motivi principali della manifestazione regionale promossa dallo Spi Cgil. Martedì 29 ottobre ad, il sindacato dei pensionati si riunirà in uncon partenza alle 9:30 da piazza Cavour e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto oggi ad Ancona : la terra trema ancora nelle Marche - Ancona, 22 ottobre 2024 – Scossa di terremoto oggi nell’Anconetano, ed è la seconda nelle Marche dopo quella di questa mattina di magnitudo 2.8 a Macerata, con epicentro a Esanatoglia, per la precisione. Il sisma di magnitudo 2.4 è stato ... (Ilrestodelcarlino.it)

Allerta meteo nelle Marche : vigili del fuoco in azione tra Ancona e Fano - Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre 2023 l’Italia è colpita da un’ondata di maltempo che ha portato piogge intense e condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni. Le Marche, in particolare, hanno visto un intenso intervento dei ... (Gaeta.it)

Ancona - è qui lo show. Con Marche Teatro 40 titoli e 134 serate - Quaranta titoli per 134 serate di spettacolo. La programmazione di Marche Teatro ad Ancona si svolge tra Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale e Teatrino del Piano. Il cartellone propone spettacoli di prosa tra commedie, classici e autori ... (Ilrestodelcarlino.it)

Marche - la mappa delle liste d?attesa. Bene l?Inrca - Fermo arranca. Tempi lunghi anche nell?Ast 2 di Ancona e all?ospedale di Torrette - ANCONA Se c?è una partita che nessun governatore può permettersi di sbagliare è quella della sanità. Non solo perché drena quasi il 90% del bilancio, ma... (Corriereadriatico.it)