Napoli De Giovanni | Per ragazzi a rischio camorra possibile revoca patria potestà

Lo afferma lo scrittore intervistato da 'La Ragione' Insegnanti, assistenti sociali, psicologi ben pagati e con poteri diretti per provare ad arginare alla base il fenomeno della criminalità minorile. Maurizio De Giovanni, una delle penne più famose e apprezzate d'Italia, fa parte del Comitato anticamorra per la legalità di Napoli

