Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Marquez davanti, Bagnaia trova l’assetto giusto. Ora i time attack

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Fabio Quartararo ora si mettein 1:39.822,quarto a 0?125 dietro ad Acosta e Raul Fernandez. 10.48 Acostaa tutti! 1:29.840 per lo spagnolo con gomma durae media dietro. 10.46 Binder si mette al comando con il crono di 1:29.949: sfondato per la prima volta il muro dell’1:30. 10.44 Binder comincia con ilcon gomma soft all’anteriore e media al posteriore. 10.42è rientrato ai box, ma per cambiare le gomme:sembra finalmente piacergli. 10.40 Nuovo rientro ai box per: c’è ancora qualcosa che non lo convince. 10.39 Bel balzo per Nakagami che sale in sesta posizione con il tempo di 1:30.377. 10.37 Parte nuovamente, mentre continua a macinare giri su giri Jorge Martin. 10.