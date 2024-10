La carica dei 66 candidati. Reggio punta al settebello. Pd, caccia a quattro seggi (Di venerdì 25 ottobre 2024) La carica di 66 reggiani a caccia di un posto in consiglio regionale. Undici liste con sei candidati ciascuna, suddivisi in maniera paritaria tra uomini e donne, pronte a battagliare alle urne del 17 e 18 novembre prossimi che porteranno all’elezione del nuovo presidente dell’Emilia-Romagna. Al collegio di Reggio e provincia (dove si potranno votare i nomi che vedete nella tabella a fianco) spettano di diritto, secondo il sistema proporzionale, cinque posti su 50 che andranno a comporre l’assemblea legislativa. Ma ne potrebbero scattare altri con il metodo della ripartizione che spettano al premio di maggioranza. Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 66 candidati. Reggio punta al settebello. Pd, caccia a quattro seggi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladi 66 reggiani adi un posto in consiglio regionale. Undici liste con seiciascuna, suddivisi in maniera paritaria tra uomini e donne, pronte a battagliare alle urne del 17 e 18 novembre prossimi che porteranno all’elezione del nuovo presidente dell’Emilia-Romagna. Al collegio die provincia (dove si potranno votare i nomi che vedete nella tabella a fianco) spettano di diritto, secondo il sistema proporzionale, cinque posti su 50 che andranno a comporre l’assemblea legislativa. Ma ne potrebbero scattare altri con il metodo della ripartizione che spettano al premio di maggioranza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La carica dei quaranta candidati. Ex sindaci - imprenditori e chef in corsa per una poltrona a Bologna - La carica dei quaranta candidati. Tanti saranno i riminesi in corsa alle elezioni regionali. Nelle liste alcuni pezzi da novanta dei partiti e tre ex sindaci. Ma non mancano esponenti della società civile e alcuni neofiti della politica: largo a ... (Ilrestodelcarlino.it)

Elezioni in Provincia - due liste pronte a darsi "battaglia". Ecco tutti i candidati alla carica di consigliere - Domenica 29 settembre sindaci e consiglieri comunali sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Rimini. Saranno due le liste contendenti per l’elezione dei 12 componenti del Consiglio: Lista Civica e Democratica e ... (Riminitoday.it)