Inps calano pensioni anticipate in 9 mesi -1647%

Inps, calano pensioni anticipate, in 9 mesi -16,47% (Di venerdì 25 ottobre 2024) La stretta sull'accesso alla pensione con Quota 103 con il ricalcolo contributivo e l'allungamento delle finestre sembra funzionare: nei primi nove mesi dell'anno - secondo quanto rileva il Monitoraggio sui flussi di pensionamento - sono state liquidate 150.642 nuove pensioni anticipate con un calo del 16,47% sullo stesso periodo del 2023. Il calo ha raggiunto il 23,8% tra i commercianti mentre ha sfiorato il 16% per i dipendenti pubblici e il 14,8% per i dipendenti privati. Le pensioni anticipate rispetto a quelle di vecchiaia sono passate da 100 a 89. Quotidiano.net - Inps, calano pensioni anticipate, in 9 mesi -16,47% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La stretta sull'accesso alla pensione con Quota 103 con il ricalcolo contributivo e l'allungamento delle finestre sembra funzionare: nei primi novedell'anno - secondo quanto rileva il Monitoraggio sui flussi di pensionamento - sono state liquidate 150.642 nuovecon un calo del 16,47% sullo stesso periodo del 2023. Il calo ha raggiunto il 23,8% tra i commercianti mentre ha sfiorato il 16% per i dipendenti pubblici e il 14,8% per i dipendenti privati. Lerispetto a quelle di vecchiaia sono passate da 100 a 89.

