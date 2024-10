Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bergamo: entro fine anno la visita della commissione regionale (Di venerdì 25 ottobre 2024) entro fine anno il carcere di Bergamo riceverà la visita della commissione Carceri del Consiglio regionale della Lombardia: si alza l’attenzione sul penitenziario cittadino di via Gleno, dove il sovraffollamento è ormai cronico e si susseguono episodi violenti, campanello d’allarme rispetto alle tensioni quotidiane che si vivono tra la popolazione carceraria. Dopo le due aggressioni che hanno portato la prima alla rottura della tibia per un agente e la seconda al ferimento di altri sette colleghi, venerdì scorso un giovane di 34 anni è stato trovato morto in cella: ad annunciarlo, in audizione in Regione, il vicepresidente dell’Associazione carcere e Territorio Bergamo, Gino Gelmi, a Milano insieme al presidente Fausto Gritti. Bergamonews.it - Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bergamo: entro fine anno la visita della commissione regionale Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ildiriceverà laCarceri del ConsiglioLombardia: si alza l’attenzione sul penitenziario cittadino di via Gleno, dove il sovraffollamento è ormai cronico e si susseguono episodi violenti, campanello d’allarme rispetto alle tensioni quotidiane che si vivono tra la popolazione carceraria. Dopo le due aggressioni che hportato la prima alla rotturatibia per un agente e la seconda al ferimento di altri sette colleghi, venerdì scorso un giovane di 34 anni è statoin: ad annunciarlo, in audizione in Regione, il vicepresidente dell’Associazionee Territorio, Gino Gelmi, a Milano insieme al presidente Fausto Gritti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Suicidi in carcere : 75 da inizio anno in Italia. Pelillo : “Dato agghiacciante e a Bergamo situazione esplosiva” - “Non c’è più tempo”. L’appello è chiaro: “Fermare i suicidi in carcere”. L’avvocato Enrico Pelillo, presidente della Camera Penale di Bergamo, mi allunga il foglio sul quale ci sono le date, il nome del carcere e l’età dei detenuti che si sono ... (Bergamonews.it)

Un detenuto si scaglia contro gli agenti in carcere : sette contusi a Bergamo - L’AGGRESSIONE. La denuncia del sindacato Fns Cisl: il giovane detenuto avrebbe dato in escandescenze a causa di una richiesta, non accolta, di somministrazione di farmaci oltre il quantitativo prescritto in ricetta medica. (Ecodibergamo.it)

Aggressione in carcere a Bergamo : detenuto si scaglia contro gli agenti - 7 feriti - Bergamo. Nuova aggressione in carcere a Bergamo ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria: l’ultimo caso risale alla serata di sabato 5 ottobre quando, secondo quanto denuncia la Fns Cisl, un giovane detenuto “già tristemente noto alle ... (Bergamonews.it)

Nuove tensioni nel carcere di Bergamo : detenuto aggredisce quattro agenti - IN VIA GLENO. Prima ha dato in escandescenze. Poi, quando la polizia penitenziaria ha provato a placarlo, si è scagliato contro alcuni agenti malmenandoli fino a rendere necessario il ricorso alle cure mediche. Nella casa circolandariale un ... (Ecodibergamo.it)