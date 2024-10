Concorso ordinario dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: come si svolge, materie, divieti. Tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 25 ottobre 2024) come da avviso ministeriale del 2 ottobre si svolge mercoledì 30 ottobre, in un unico turno giornaliero, su Tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, la prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, di cui al DDG 18.12.2023, n. 2788. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 dello stesso giorno della prova. L'articolo Concorso ordinario dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: come si svolge, materie, divieti. Tutto quello che c’è da sapere . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)da avviso ministeriale del 2simercoledì 30, in un unico turno giornaliero, suil territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, ladelper, di cui al DDG 18.12.2023, n. 2788. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 dello stesso giorno della. L'articoloil 30siche c’è da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso di idee “Costituzione art. 11 – La Pace è un bene prezioso” - elaborati entro il 31 ottobre - Associazione Vittime del Dovere - E’ prossima la scadenza del Concorso "Costituzione": Art. 11 - La Pace è un bene prezioso: il ruolo delle Vittime del Dovere nella difesa dei valori civili e democratici" dedicato all’articolo della Costituzione ... (Orizzontescuola.it)

Concorso Dirigenti Scolastici : più di 2.000 candidati affronteranno la prova scritta il 30 ottobre. 70/100 il punteggio minimo per superarla - La prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, di cui al DDG n. 2788 del 18 Dicembre 2023, si terrà il prossimo 30 Ottobre 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in un unico turno giornaliero su tutto il ... (Orizzontescuola.it)

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” - Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito ... (Iodonna.it)

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” - Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito ... (Iodonna.it)