Bruce Springsteen accusa Trump di essere un “tiranno americano” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bruce Springsteen ha invitato gli elettori americani a sostenere la vicepresidente democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del prossimo 5 novembre, definendo l’ex presidente repubblicano Donald Trump un potenziale “tiranno”. “Voglio un presidente che rispetti la Costituzione, che non minacci ma voglia proteggere e guidare la nostra grande democrazia, che creda nello stato di diritto e nel pacifico trasferimento del potere, che lotterà per il diritto di scelta delle donne e che voglia creare un’economia della classe media che serva tutti i nostri cittadini”, ha dichiarato Bruce Springsteen riferendosi a Trump durante il comizio tenuto ieri sera per Kamala Harris allo stadio James R. Hallford di Clarkston, in Georgia, a cui sono intervenuti anche l’ex presidente Barack Obama e tre star di Hollywood. Tpi.it - Bruce Springsteen accusa Trump di essere un “tiranno americano” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha invitato gli elettori americani a sostenere la vicepresidente democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del prossimo 5 novembre, definendo l’ex presidente repubblicano Donaldun potenziale “”. “Voglio un presidente che rispetti la Costituzione, che non minacci ma voglia proteggere e guidare la nostra grande democrazia, che creda nello stato di diritto e nel pacifico trasferimento del potere, che lotterà per il diritto di scelta delle donne e che voglia creare un’economia della classe media che serva tutti i nostri cittadini”, ha dichiaratoriferendosi adurante il comizio tenuto ieri sera per Kamala Harris allo stadio James R. Hallford di Clarkston, in Georgia, a cui sono intervenuti anche l’ex presidente Barack Obama e tre star di Hollywood.

