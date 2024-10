Autovelox ma non solo. Cassazione su Venezia, ecco cosa stabilisce l’ultima sentenza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 - Autovelox ma non solo. l’ultima sentenza della Cassazione sui dispositivi elettronici - questa volta le telecamere che sorvegliano i canali di Venezia - il 9 ottobre ha allargato il campo rispetto ai pronunciamenti precedenti. Non solo dunque per i rilevatori di velocità come gli Autovelox ma anche per gli impianti di videosorveglianza è indispensabile l’omologazione. ecco le parole degli Ermellini e le conseguenze che si possono prevedere. cosa dice l’ultima sentenza della Cassazione “I dispositivi di monitoraggio - scrivono gli Ermellini - devono essere dichiarati di “tipo omologato”. Quotidiano.net - Autovelox ma non solo. Cassazione su Venezia, ecco cosa stabilisce l’ultima sentenza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 -ma nondellasui dispositivi elettronici - questa volta le telecamere che sorvegliano i canali di- il 9 ottobre ha allargato il campo rispetto ai pronunciamenti precedenti. Nondunque per i rilevatori di velocità come glima anche per gli impianti di videosorveglianza è indispensabile l’omologazione.le parole degli Ermellini e le conseguenze che si possono prevedere.dicedella“I dispositivi di monitoraggio - scrivono gli Ermellini - devono essere dichiarati di “tipo omologato”.

