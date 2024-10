Si gira la serie tv "Tutta scena". E si blocca il traffico (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rovereto si prepara a diventare il set della serie tv di Rai Play “Tutta scena”, con la regia di Nicola Conversa, e che vedrà come location delle riprese Corso Bettini e il teatro Zandonai. Riprese che si svolgeranno lunedì 28 ottobre o, in caso di maltempo, il giorno dopo.Cambia la viabilità Trentotoday.it - Si gira la serie tv "Tutta scena". E si blocca il traffico Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rovereto si prepara a diventare il set dellatv di Rai Play “”, con la regia di Nicola Conversa, e che vedrà come location delle riprese Corso Bettini e il teatro Zandonai. Riprese che si svolgeranno lunedì 28 ottobre o, in caso di maltempo, il giorno dopo.Cambia la viabilità

