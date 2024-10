Sabrina Salerno: “A dicembre la radioterapia. Consideravo la malattia un incubo, ora è un’opportunità di cambiamento” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabrina Salerno ha dato alcuni aggiornamenti dopo la diagnosi di tumore al seno: "Ho già iniziato la terapia ormonale, a dicembre si parte con la radioterapia". Fanpage.it - Sabrina Salerno: “A dicembre la radioterapia. Consideravo la malattia un incubo, ora è un’opportunità di cambiamento” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha dato alcuni aggiornamenti dopo la diagnosi di tumore al seno: "Ho già iniziato la terapia ormonale, asi parte con la".

Sabrina Salerno e la cura per il tumore al seno : “A dicembre comincerò la radioterapia” - . Mio marito, mio figlio e alcune amiche sono stati il mio quotidiano supporto e questa è stata la mia più grande fortuna”, ha detto Sabrina Salerno consapevole del potere della famiglia in momenti come questi. (Adnkronos) – Sabrina Salerno a settembre si è sottoposta a un intervento per il tumore al seno. (Dailyshowmagazine.com)

