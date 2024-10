La Castelfrettese vince e raggiunge la vetta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Castelfrettese 2 BORGHETTO 0 Castelfrettese: Giovagnoli, Lucchetti (43’ st Perna), Bartolini, Rango (19’ st Rinaldi), Mazzieri, Fabrizi, Mazzarini, Brunori, Serrani, Gabrielli (30’ st Santinelli), Zannini (47’ st Tomassini). Panchina: Graziosi, Cerasa, Fratesi, Polenta, Giacconi). All. Ricci. BORGHETTO: Morresi, Pistelli, Bartolucci, Mosciatti (17’ st Re), Frulla, Sampaolesi, Paialunga R. (13’ st Barchiesi L.), Paialunga M. (45’ st Barchiesi D.), Spanò (43’ st Dayamba), Ledesma, Manganelli (17’ st Lutsak). Panchina: Ricci, Baldelli, Petrucci, Pigliapoco). All. Luchetta. Arbitro: Chenouf di Pesaro. Reti: 42’ pt e 16’ st Serrani Dai quattro gol segnati a San Biagio ai due di ieri al Borghetto. La Castelfrettese si prende la seconda vittoria consecutiva nel giro di quattro giorni. Ilrestodelcarlino.it - La Castelfrettese vince e raggiunge la vetta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)2 BORGHETTO 0: Giovagnoli, Lucchetti (43’ st Perna), Bartolini, Rango (19’ st Rinaldi), Mazzieri, Fabrizi, Mazzarini, Brunori, Serrani, Gabrielli (30’ st Santinelli), Zannini (47’ st Tomassini). Panchina: Graziosi, Cerasa, Fratesi, Polenta, Giacconi). All. Ricci. BORGHETTO: Morresi, Pistelli, Bartolucci, Mosciatti (17’ st Re), Frulla, Sampaolesi, Paialunga R. (13’ st Barchiesi L.), Paialunga M. (45’ st Barchiesi D.), Spanò (43’ st Dayamba), Ledesma, Manganelli (17’ st Lutsak). Panchina: Ricci, Baldelli, Petrucci, Pigliapoco). All. Luchetta. Arbitro: Chenouf di Pesaro. Reti: 42’ pt e 16’ st Serrani Dai quattro gol segnati a San Biagio ai due di ieri al Borghetto. Lasi prende la seconda vittoria consecutiva nel giro di quattro giorni.

