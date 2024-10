Imprese, Mutti (Centromarca): “Marca è modo con cui l’italianità può andare nel mondo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quando si parla di qualcosa di eccellente, automaticamente ciò che affiora alla mente è un nome, un brand o l'autore di quella realizzazione e la Marca ne è la sintesi. La Marca è il modo con cui l'italianità può andare nel mondo. Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno L'articolo Imprese, Mutti (CentroMarca): “Marca è modo con cui l’italianità può andare nel mondo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Quando si parla di qualcosa di eccellente, automaticamente ciò che affiora alla mente è un nome, un brand o l'autore di quella realizzazione e lane è la sintesi. Laè ilcon cui l'italianità puònel. Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno L'articolo): “con cuipuònel” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Imprese - Mutti (Centromarca) : “Marca è modo con cui l’italianità può andare nel mondo” - La marca è il modo con cui l'italianità può andare nel mondo. Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno […]. (Adnkronos) – "Quando si parla di qualcosa di eccellente, automaticamente ciò che affiora alla mente è un nome, un brand o l'autore di quella realizzazione e la marca ne è la sintesi. (Periodicodaily.com)

Imprese - Mutti (Centromarca) : "Marca è modo con cui l'italianità può andare nel mondo" - Non dev'essere, infatti, attraverso le tasse che si cambiano le abitudini di consumo dei nostri consumatori”. Tuttavia l'Italia, oggi, dal punto di vista energetico, ha dei costi non sostenibili e la capacità di migliorare da questo punto di vista sarebbe un grande successo da parte del governo”. Noi oggi dobbiamo fare una riflessione profonda affinché questo tessuto industriale importantissimo non vada sprecato, ma ci siano sistemi per migliorare e agevolare l'aggregazione e la capacità di creare dei campioni a livello nazionale, che possano sostenere tutta la singola filiera”. (Liberoquotidiano.it)

Imprese - Mutti (Centromarca) : "Marca è modo con cui l'italianità può andare nel mondo" - Noi non vendiamo un prodotto all'estero, come sistema Paese, ma uno o tanti marchi, per questo siamo diventati importanti e stiamo continuando a crescere. Dal punto di vista degli investimenti, siamo contro le tassazioni sui consumi e siamo, invece, molto favorevoli a politiche fiscali di incentivazione, affinché la taglia media della dimensione italiana delle aziende possa crescere e creare dei campioni nazionali, che possano aprire a tutta la filiera dei mercati internazionali e portare l'eccellenza, che è rappresentata dal marchio del Made in Italy, nel mondo”, conclude. (Liberoquotidiano.it)