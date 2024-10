Ilrestodelcarlino.it - Halloween, ultimi preparativi. Da sabato sarà aperta la Dark Valley

(Di giovedì 24 ottobre 2024) COMACCHIO Comacchio è pronta a calarsi nelle atmosfere di un attesissimo appuntamento, entrato a pieno titolo nella tradizione della città lagunare: la festa di. Le iniziative in programma inizieranno, quando in via dello Squero aprirà i battenti la "", curata dall’associazione Comacchio Festival con il patrocinio del Comune. Per tre giorni (26, 27 e 31 ottobre), all’ombra della tensostruttura coperta di 6.000 metri quadrati, riscaldata, in un maxi-stage con impianto audio e una suggestiva scenografia, con allestimenti a tema, si vivranno serate di puro divertimento con la presenza di artisti di fama nazionale, format musicali tra i più ballati del momento, e la serata del 27 ottobre che darà spazio a dj e band locali con "Comacchio in Festa" che vedrà l’esibizione in un contest di artisti del territorio e riconoscimenti per le associazioni.