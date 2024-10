Energie rinnovabili: Puglia, disegno di legge regionale per l’individuazione di aree idonee Giunta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale ha approvato ieri il disegno di legge “Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili” che sarà trasmesso a breve alle Commissioni consiliari per avviare l’iter di consultazione pubblica, per poi approdare in Consiglio regionale. Tra gli obiettivi del disegno di legge, composto da dieci articoli, quello di garantire il contrasto al cambiamento climatico, la soddisfazione del fabbisogno energetico regionale, valorizzando al meglio l’impiego di energia da fonti rinnovabili, nonché favorire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale. Noinotizie.it - Energie rinnovabili: Puglia, disegno di legge regionale per l’individuazione di aree idonee Giunta Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Laha approvato ieri ildi“Disposizioni perdie superficie nonall’installazione di impianti a fonti” che sarà trasmesso a breve alle Commissioni consiliari per avviare l’iter di consultazione pubblica, per poi approdare in Consiglio. Tra gli obiettivi deldi, composto da dieci articoli, quello di garantire il contrasto al cambiamento climatico, la soddisfazione del fabbisogno energetico, valorizzando al meglio l’impiego di energia da fonti, nonché favorire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale

