Chi era Rosa Parks e perché il suo gesto cambiò la Storia

(Di giovedì 24 ottobre 2024)fu un’attivista per i diritti degli afroamericani, passata allaper essersi rifiutata, il primo dicembre 1955, di cedere il posto sul bus, riservato ai soli cittadini bianchi. Unche le costò l’arresto e che diede il via a grandi proteste popolari e al boicottaggio dei bus da parte della comunità nera. Ancora oggi quel no pronunciato in maniera sommessa ma forte viene ricordato come uno dei momenti più importanti dellaamericana. “Dicono sempre che non ho ceduto il postoero stanca, ma non è vero. Non ero stanca fisicamente. L’unica cosa di cui ero stanca era subire“.McCauley nasce a Tuskegee in Alabama il 4 febbraio 1933. Figlia di uno scalpellino e di una maestra elementare,cresce in un ambiente fortemente razzista.