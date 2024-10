“Che malattia ha”. Angelina Mango, grave problema: l’annuncio sulla salute dopo lo stop al tour (Di giovedì 24 ottobre 2024) Angelina Mango, dopo aver conquistato i suoi fan con un tour nei club completamente sold-out, ha preso una decisione che nessuno si aspettava: la cancellazione delle prossime date per motivi di salute. Il primo campanello d’allarme è arrivato quando il concerto previsto a Napoli il 15 ottobre è stato posticipato, seguito dagli spettacoli di Firenze, Padova e Torino. Poi, è arrivato l’annuncio ufficiale direttamente da Angelina attraverso un post su Instagram, gettando i fan nello sconforto. In un messaggio scritto a mano e firmato “Nina”, la cantante ha spiegato il motivo della sua decisione, senza però entrare troppo nei dettagli sulle sue condizioni fisiche. Nel suo post si legge: «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Tuttivip.it - “Che malattia ha”. Angelina Mango, grave problema: l’annuncio sulla salute dopo lo stop al tour Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)aver conquistato i suoi fan con unnei club completamente sold-out, ha preso una decisione che nessuno si aspettava: la cancellazione delle prossime date per motivi di. Il primo campanello d’allarme è arrivato quando il concerto previsto a Napoli il 15 ottobre è stato posticipato, seguito dagli spettacoli di Firenze, Padova e Torino. Poi, è arrivatoufficiale direttamente daattraverso un post su Instagram, gettando i fan nello sconforto. In un messaggio scritto a mano e firmato “Nina”, la cantante ha spiegato il motivo della sua decisione, senza però entrare troppo nei dettagli sulle sue condizioni fisiche. Nel suo post si legge: «Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore.

“Problema di salute serio”. Angelina Mango - cosa ha davvero : perché ha fermato il tour - Dato che può registrarsi la laringite, che non permette di cantare o semplicemente parlare. Nella giornata del 23 ottobre ha annunciato ai suoi fan di doversi fermare, quindi il suo tour italiano ed europeo è ufficialmente interrotto a causa di un problema di salute. E ciò che ha scritto il sito Leggo sta facendo preoccupare non poco, visto che la patologia sarebbe molto seria soprattutto per chi lavora come cantante. (Caffeinamagazine.it)

Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute : “Voglio prendermi cura di me stessa” - Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi” scrive Angelina Mango. (Tpi.it)

Musica : Angelina Mango - “stop al tour per motivi di salute” - Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. In tutto in programma erano previsti undici appuntamenti nei club, che hanno registrato il tutto esaurito in tutta Italia. La pagina bianca di un quaderno, la scrittura in stampatello, qualche cuoricino qui e là: Angelina Mango comunica così, con una foto della sua lettera ai fan pubblica sulle sue pagine social, la difficile decisione di fermare un tour appena iniziato che l’avrebbe portato nei club italiani e in quelli europei. (Ildenaro.it)