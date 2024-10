Caso Banca Progetto, i giudici: “I soldi di provenienza statale finiti a soggetti criminali per la massimizzazione del business” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “massimizzazione del business”. Era questa la “logica coltivata da Banca Progetto“, da oggi in amministrazione giudiziaria per ordine del Tribunale di Milano per aver permesso, tra il 2019 e il 2023, a nove società ‘ndranghetiste di “cannibalizzare” quasi 10 milioni di euro che erano garantiti dallo Stato con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese del Mediocredito Centrale. Un fiume di denaro, ottenuto prima con la motivazione dell’emergenza Covid e poi con il conflitto Russia-Ucraina, che banali controlli anche con fonti aperte sarebbe stato fermato. Una mentalità quello dell’istituto, che dichiara 7.700 clienti e 7.6 miliardi di importi finanziati, che ha portato secondi i magistrati della Sezione Misure di prevenzione all‘impressionante paradosso di vedere soldi garantiti dallo stato finito in mano alla criminalità organizzata. Ilfattoquotidiano.it - Caso Banca Progetto, i giudici: “I soldi di provenienza statale finiti a soggetti criminali per la massimizzazione del business” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “del”. Era questa la “logica coltivata da“, da oggi in amministrazione giudiziaria per ordine del Tribunale di Milano per aver permesso, tra il 2019 e il 2023, a nove società ‘ndranghetiste di “cannibalizzare” quasi 10 milioni di euro che erano garantiti dallo Stato con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese del Mediocredito Centrale. Un fiume di denaro, ottenuto prima con la motivazione dell’emergenza Covid e poi con il conflitto Russia-Ucraina, che banali controlli anche con fonti aperte sarebbe stato fermato. Una mentalità quello dell’istituto, che dichiara 7.700 clienti e 7.6 miliardi di importi finanziati, che ha portato secondi i magistrati della Sezione Misure di prevenzione all‘impressionante paradosso di vederegarantiti dallo stato finito in mano allatà organizzata.

