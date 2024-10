Un Monza alla Berlusconi. Dany Mota è il simbolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era il 12 febbraio di due anni fa, ci sono quasi mille giorni da quella data a lunedì, a Verona-Monza. Mille giorni da quel freddo pomeriggio di calcio cadetto, dove la Brianza che ancora non aveva conosciuto la Serie A combatteva sul campo i fantasmi di sempre, quella caccia all’obiettivo che sembrava destinata a rimanere incompiuta. C’era Silvio Berlusconi allo stadio quella volta, quando la squadra di Giovanni Stroppa batteva con un poker la Spal e anche lì ad aprire le danze era stato Dany Mota, fino a quel momento trascinatore a tratti della corazzata biancorossa. Il presidente mancava da due anni allo stadio: c’era stato di sfuggita all’intervallo di un Monza-Cittadella casalingo, che stava seguendo dalla sua villa di Arcore e che non convinceva nel risultato e nel gioco. Sport.quotidiano.net - Un Monza alla Berlusconi. Dany Mota è il simbolo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era il 12 febbraio di due anni fa, ci sono quasi mille giorni da quella data a lunedì, a Verona-. Mille giorni da quel freddo pomeriggio di calcio cadetto, dove la Brianza che ancora non aveva conosciuto la Serie A combatteva sul campo i fantasmi di sempre, quella caccia all’obiettivo che sembrava destinata a rimanere incompiuta. C’era Silvioallo stadio quella volta, quando la squadra di Giovanni Stroppa batteva con un poker la Spal e anche lì ad aprire le danze era stato, fino a quel momento trascinatore a tratti della corazzata biancorossa. Il presidente mancava da due anni allo stadio: c’era stato di sfuggita all’intervallo di un-Cittadella casalingo, che stava seguendo dsua villa di Arcore e che non convinceva nel risultato e nel gioco.

