Calciomercato.it - Tentativo disperato con Inzaghi: la panchina traballa, esonero già deciso

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Affondo percon una proposta economica molto importante. Il club ha già scelto per il cambio di guida tecnica Assalto a. Un assaltoperché la risposta del tecnico dell’Inter era pressoché scontata. Del resto sarebbe stato assurdo un suo addio a stagione in corso, la quarta in nerazzurro e per tanti, anche tra gli addetti ai lavori, nonché l’ultima nonostante il fresco rinnovo di contratto fino a giugno 2026. Simone(LaPresse) – calciomercato.itÈ il Manchester United, secondo più fonti, che avrebbe provato a prendereper l’immediata successione di ten Hag. L’allenatore piacentino sarebbe stato ‘tentato’ con una proposta contrattuale molto importante, sicuramente superiore – economicamente parlando – allo stipendio (circa 6 milioni) che percepisce dal club di Oaktree.