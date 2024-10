Sport in tv oggi mercoledì 23 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024. Proseguono i vari tornei di tennis, con gli ATP 500 di Basilea e Vienna e gli eventi femminili a Tokyo e Guangzhou. In scena, poi, le altre partite della Champions League con Inter e Atalanta in campo, oltre al basket con l’Eurolega e l’Eurocup che vedrà impegnata Trento. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi mercoledì 23 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di232024. Proseguono i vari tornei di tennis, con gli ATP 500 di Basilea e Vienna e glifemminili a Tokyo e Guangzhou. In scena, poi, le altre partite della Champions League con Inter e Atalanta in campo, oltre al basket con l’Eurolega e l’Eurocup che vedrà impegnata Trento. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv23digliFace.

