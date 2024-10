Rompipallone.it - Roma, Juric esonerato se non vince: sostituto a sorpresa

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In casa, l’eventualità dell’esonero di Ivansta diventando sempre più concreta: ultimatum per il tecnico giallorosso C’erano grandi aspettative per questa stagione, in casa, visto l’abbrivio positivo con cui si era conclusa la precedente. E, nonostante le turbolenze estive, mettendo a referto un mercato di una certa importanza, per puntare, finalmente, al ritorno in Champions League, traguardo che il club giallorosso fallisce ormai da diverse stagioni. Era l’anno 2017/2018, l’ultimo in cui i capitolini hanno centrato il piazzamento tra le prime quattro. Traguardo che in questo momento, per come stanno andando le cose, appare una chimera.