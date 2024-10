Nicola Peltz Beckham è nella sua Posh Spice era con il nuovo brown bob (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nicola Peltz Beckham ha di recente mostrato un nuovo look che sembra essere un omaggio diretto alla sua iconica suocera, Victoria Beckham, meglio conosciuta come Posh Spice. L’attrice ha debuttato su Instagram con un taglio a caschetto scuro e netto, che ricorda proprio lo stile sfoggiato da Victoria durante i giorni delle Spice Girls. Nicola Peltz Beckham si ispira a Posh Spice con un nuovo taglio a caschetto scuro Il nuovo taglio di Nicola, che ha scelto di portare con una riga centrale, è il perfetto look autunnale. In una serie di foto condivise sui social, la star di Lola appare rilassata presso una stazione di servizio, indossando pantaloni della tuta grigi, una canotta nera con spalline sottili, bracciali dorati a strati e occhiali da sole con lenti sfumate. A completare l’ensemble, una collana a pendenti, che aggiunge un tocco di fascino casual al suo stile. Metropolitanmagazine.it - Nicola Peltz Beckham è nella sua Posh Spice era con il nuovo brown bob Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha di recente mostrato unlook che sembra essere un omaggio diretto alla sua iconica suocera, Victoria, meglio conosciuta come. L’attrice ha debuttato su Instagram con un taglio a caschetto scuro e netto, che ricorda proprio lo stile sfoggiato da Victoria durante i giorni delleGirls.si ispira acon untaglio a caschetto scuro Iltaglio di, che ha scelto di portare con una riga centrale, è il perfetto look autunnale. In una serie di foto condivise sui social, la star di Lola appare rilassata presso una stazione di servizio, indossando pantaloni della tuta grigi, una canotta nera con spalline sottili, bracciali dorati a strati e occhiali da sole con lenti sfumate. A completare l’ensemble, una collana a pendenti, che aggiunge un tocco di fascino casual al suo stile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nicola Peltz Beckham’s New Haircut Is Giving Posh Spice Vibes - Nicola Peltz Beckham just spiced up her life, or rather her look, and it’s giving Posh Spice vibes. The actress and model, 29, took to Instagram on Tuesday, October 22, to reveal a dramatic new hair ... (yahoo.com)

“Disturbing”: Nicola Peltz’s Makeover Slammed For Being “Spitting Image” Of MIL Victoria Beckham - Nicola Peltz Beckham’s makeover is giving everyone flashbacks to the hairstyle her mother-in-law, Victoria Beckham, famously rocked during her pop star days. The actress, who married Brooklyn Beckham ... (aol.com)

Nicola Peltz Beckham Channels MIL Victoria Beckham in 'Posh Spice Vibes' Hair Transformation - Nicola Peltz Beckham, an actress who married Brooklyn Beckham in 2022, already had a great fashion sense before the marriage, but since then, she has likely gotten some great inspiration from her ... (yahoo.com)