L'ospedale di Gallarate fa scuola. Disturbi respiratori del sonno: studio tra i dieci migliori d'Italia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È tra i dieci migliori d'Italia il progetto delL'ospedale di Gallarate riguardante i Disturbi respiratori del sonno. Una giuria nazionale di esperti ha premiato lo studio Gallaratese promosso da un team multidisciplinare aziendale composto da professionisti afferenti alle unità operative di Medicina e recupero e Rieducazione funzionale. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Milano dove si è svolto il meeting organizzato dall'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, presenti le dottoresse Samuela Cattaneo, Simonetta Vernocchi e Marianna Messina, che fanno parte dell'equipe Gallaratese. Dormire male causa sonnolenza diurna e peggiora la qualità di vita e le condizioni generali del soggetto, i Disturbi che ne conseguono sono studiati dal Centro Gallaratese, un'eccellenza delL'ospedale cittadino.

