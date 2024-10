"Due milioni per la strada sterrata" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Voglio portare alla luce una storia di spreco di denaro pubblico". Inizia così il racconto di Stefano Ciocchetti, capogruppo della minoranza ViviAmo Cessapalombo, dove da qualche anno ha deciso di risiedere. Nel mirino, una strada di montagna, di breccia, "Monastero - Monte dei Cancelli", che dalla frazione Monastero di Cessapalombo porta ai piani di Ragnolo, attraversando il territorio all’interno del Parco dei Sibillini. "Una strada con un traffico medio di un’auto a settimana, semisconosciuta" precisa. Eppure nel 2022, per sistemare i danni del terremoto, iniziano dei lavori, terminati l’anno scorso. Un’opera di oltre un milione 800mila euro, finanziati dall’Anas. Ilrestodelcarlino.it - "Due milioni per la strada sterrata" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Voglio portare alla luce una storia di spreco di denaro pubblico". Inizia così il racconto di Stefano Ciocchetti, capogruppo della minoranza ViviAmo Cessapalombo, dove da qualche anno ha deciso di risiedere. Nel mirino, unadi montagna, di breccia, "Monastero - Monte dei Cancelli", che dalla frazione Monastero di Cessapalombo porta ai piani di Ragnolo, attraversando il territorio all’interno del Parco dei Sibillini. "Unacon un traffico medio di un’auto a settimana, semisconosciuta" precisa. Eppure nel 2022, per sistemare i danni del terremoto, iniziano dei lavori, terminati l’anno scorso. Un’opera di oltre un milione 800mila euro, finanziati dall’Anas.

